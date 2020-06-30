Минздрав не стал закупать ПЦР-тесты у частного казахстанского производителя

Генеральный директор казахстанской компании-производителя тест-систем «Диамед Азия Тест» Алтай Калымбетов сообщил, что министерство здравоохранения не стало закупать у предприятия наборы ПЦР-тестов на коронавирус. По его словам, представители ведомства ранее ознакомились с работой лаборатории и рассчитали ее производственную мощность, однако после этого никаких договоров заключено не было.

«Он (Биртанов – V) приходил, посмотрел нашу производственную площадь. Потом после него приезжал вице-министр, председатель правления Самрук Казына «Фармация», выявили, что предельная мощность нашего производства – 100 тыс. анализов в день», - рассказал Калымбетов Vласти по телефону.

Как написал предприниматель в Facebook, один набор производства компании состоит из 96 ПЦР-анализов, стоимость каждого – 7 долларов США (около 3000 тенге).

«При плановых и гарантированных закупках наше предприятие, и я это говорил министру, можем снизить цены до $4 за анализ (вместе с выделением РНК)», - также писал в комментариях к своей публикации предприниматель. По его словам, сейчас у компании есть запас компонентов на 2 млн. анализов.

«Не было никаких договоренностей с Минздравом, они просто были осведомлены, что у нас есть диагностика, производство. Сказали: хорошо, приняли к сведению. Но так ничего и не купили. Я бы не стал писать этот пост, если бы с удивлением не обнаружил, что есть дефицит ПЦР-тестов. И там полный игнор идет наших производств. Можно и дальше игнорировать. Я бы не настаивал, ладно, это отношение государства к бизнесу нашему. Но тут же видите, я вижу, что страдают очень многие люди», - также сказал Калымбетов Vласти. По его словам, тесты компании закупаются отдельными частными и государственными лабораториями, однако основной рынок сбыта, вероятно, будет за рубежом.

«То, что сейчас Самрук Казына «Фармация» не включает нас в закупки, ладно, мы это переживем. Я понимаю, что качество нашей продукции не идеально, у нас есть проблемы с транспортировкой, мы готовы вкладывать деньги. Нам же никто не помогает, мы вкладываем свои деньги. Мы сейчас отрабатываем заказы импортозаказчиков, и нам не стыдно за свою продукцию», - также отметил он.

Цены на ПЦР-тест на коронавирус в Казахстане варьируются от 11,5 тыс. до 19 тыс. тенге.

Ранее из-за нехватки тестов и сложностей при их транспортировке практически во всех лабораториях города Алматы было приостановлено проведение ПЦР-тестирования. Позднее аналогичная ситуация сложилась в столице, потом и в остальных регионах Казахстана.

Во вторник министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что тесты будут закуплены в ближайшее время. «Сегодня на рынке несколько диагностических тестов, в том числе от отечественных производителей. Правительством выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 млн тестов. Запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее время», - заверил министр.

О точно таких же планах - закупить 1,2 млн. тестов заявляла еще 18 июня тогдашний вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. Сделать это планировалось в течение десяти дней.