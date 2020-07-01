В Казахстане стартовала новая жилищная программа для молодых семей

Ставка по кредиту в рамках новой программы 6% на первые два года, далее она будет составлять 5%. Займы выдаются на срок от 6 до 9 лет.

Для участия в программе одному или обоим супругам необходимо открыть депозит в ЖССБ с признаком «Жас Отбасы», в течение года накопить 50% от стоимости будущего жилья и достигнуть оценочного показателя «5». На момент открытия депозита супруги должны быть официально зарегистрированы в браке не более 3 лет. А вот ограничений по возрасту супругов и количеству детей в семье для этой программы нет.

В период накопления на депозит начисляется вознаграждение банка в размере 2% годовых и ежегодная премия государства в размере 20% (на сумму, не превышающую 200 МРП). Также счета можно открыть на обоих супругов, а затем объединить их в «Семейный пакет» и получить двойную премию государства.

Приобрести квартиру можно как на первичном, так и на вторичном рынке либо купить земельный участок и построить дом.

Программа «Жас Отбасы» будет действовать на территории всей республики.