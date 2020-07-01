Аким Семея заразился коронавирусом

«Уважаемые земляки! Считаю своим долгом сообщить вам, что сегодня проба на COVID-19, сданная мною, показала положительный результат. Видимо, активные контакты по работе с большим количеством людей, которые, несмотря на ограничения, не удавалось полностью исключить, дали о себе знать», - написал аким в Instagram.

Он добавил, что с сегодняшнего дня уходит «в режим жесткой самоизоляции» и будет работать удаленно «насколько позволит самочувствие».

Аким также призвал всех семейчан «быть бдительными, выполнять предписания санитарных служб».