В Павлодарской области развернули еще 800 провизорных мест

«Триаж-центр на базе Дворца спорта «Баянтау» и дополнительные провизорные стационары в Мойылды и Аксу готовятся к открытию. Аким области Абылкаир Скаков проинспектировал ход работы», - сообщила пресс-служба накануне.

Отмечается, что уже сегодня в области появятся 800 новых койко-мест для провизорных пациентов.

28 июня сообщалось, что в регионе развернули дополнительно 440 мест в провизорных стационарах в районных центрах. По данным управления здравоохранения региона, число провизорных койко-мест увеличилось с 1 232 до 1 672, и если раньше всех пациентов, симптомы которых не исключали коронавирусную инфекцию, госпитализировали в провизорные стационары в Павлодаре, Экибастузе и Аксу, то теперь сельских жителей, в случае подозрения на COVID-19, будут размещать в госпиталях на базе центральных районных больниц.

Между тем на сайте акимата Павлодарской области сообщается, что число провизорных коек увеличат до 2,5 тыс. и создадут еще 3 тыс. резервных. Такое поручение дал аким региона Абылкаир Скаков. Для этого будут задействовать ресурсы медицинского центра «Евразия» в Аксу, санатория «Мойылды» и других, а на базе Дворца спорта «Баянтау» в Павлодаре развернут круглосуточный приемно-сортировочный стационар. За минувшую неделю число провизорных коек в области выросло в 2,4 раза и достигло 1852. На сегодня они заполнены на 94,2%.

Также глава региона поручил руководству управления здравоохранения рассмотреть варианты привлечения студентов-медиков, волонтеров, ветеранов здравоохранения, так как с расширением провизорных стационаров актуальным становится вопрос их обеспеченности медицинскими кадрами. В стационарах всех типов на сегодня в области работают 1193 медика, в том числе 763 – в провизорных.

Для незамедлительного разрешения вопросов, возникающих в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в области, создан оперативный штаб для координации мер против COVID-19, который возглавил аким региона Абылкаир Скаков. Ключевыми работами штаба будут деятельность провизорных стационаров, работа станции скорой помощи и call-центра, работа объектов ПМСП, вопросы обеспеченности медицинскими кадрами и вопросы обеспеченности медикаментами.