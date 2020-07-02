800 тыс. упаковок парацетамола завезут в аптеки в течение двух недель – Цой

За последние несколько дней на рынок Казахстана завезено 700 тыс. упаковок парацетамола и еще 800 тыс. завезут в течение двух недель, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой. При этом он отметил, что 70 тысяч упаковок, которые накануне завезли в столицу, раскупили за 30 минут.

«Проводятся переговоры с производителями, дистрибьюторами для ускоренной поставки востребованных лекарственных препаратов в розничные аптеки. Во избежание спекуляций акиматы вводят ограничение по отпуску препаратов в одни руки», - сообщил Цой.

Он заверил, что до конца текущей недели в розничную сеть поступит 70 тыс. упаковок противовирусных препаратов от производителя с серийной оценкой безопасности, которые не требуют прохождения дополнительных лабораторных испытаний.

«Жаропонижающие препараты, например, парацетамол уже начал поступать на рынок Республики Казахстан. На сегодняшний день с конца недели на рынок поступило 700 тыс. упаковок данного препарата от различных производителей. В течение ближайших двух недель ожидается дополнительная поставка - порядка 800 тыс. упаковок парацетамола», - пообещал глава Минздрава.

При этом он отметил, что накануне в столицу завезли 70 тыс. упаковок препарата, которые раскупили «буквально за полчаса».

«В настоящий момент мы проверяем сведения: у нас в интернет-сети уже начали эти препараты перепродавать, спекулируя. Этим вопросом будут заниматься уполномоченные органы. Потому что у нас в городе по заболеваемости нет такого количества пациентов, которым требуется парацетамол. Соответственно, делается вывод, что данные препараты спекулятивно перекупаются, и создается искусственный дефицит», - подчеркнул Цой.

Вместе с тем он проинформировал, что с конца прошлой недели также проводится отгрузка антибиотиков. Например, на рынок уже поступило 100 тыс. упаковок «Азитромицина. В ближайшее время ожидается поставка порядка 30 тыс. упаковок «Левофлоксацина», 75 тыс. упаковок «Амоксициллина, 70 тыс. упаковок «Ципрофлоксацина», 150 тыс. упаковок препарата «Цефуроксим» и 858 тыс. упаковок «Цефтриаксона».