Наличие лекарств в аптеках столицы будет мониторить специально созданная группа

Постановлением главного государственного санитарного врача столицы создана мониторинговая группа, которая будет следить за наличием в аптеках города необходимых в условиях пандемии лекарств, сообщается на сайте городского акимата.

«Группа сформирована департаментом комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг совместно с управлением предпринимательства и инвестиций и ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК». Специалисты будут проводить ежедневный мониторинг наличия препаратов в аптеках города», - указывается в сообщении.

В перечень лекарств, наличие которых будет мониторить группа, вошли «Тамифлю», «Кардиомагнил», аспирин, «Азитро», «Азитромицин», «Зитмак», «Сумамед», «Амоксиклав», «Ингавирин», «Эргоферон», «Кагоцел», «Арпефлю», парацетамол», «Эффералган», «Панадол», «Нурафен», «Ибупрофен», «Новиган», «Нимесулид» и другие. Руководителям аптечных организаций поручено строго соблюдать предельные розничные цены на лекарственные средства в соответствии с приказом министерства здравоохранения.

До 9 июля в аптеки столицы ожидается поставка ряда противовирусных, жаропонижающих средств и антибиотиков.

Помимо этого, заключен меморандум между акиматом и ассоциациями розничной сети, чтобы ограничить отпуск препаратов – в одни руки не более 2-3 упаковок. Как отметили в департаменте, на курс лечения необходимо именно такое количество препарата.

Накануне на брифинге глава Минздрава Алексей Цой сообщал, что два дня назад в столицу завезли 70 тыс. упаковок параетамола, которые раскупили «буквально за полчаса».

«В настоящий момент мы проверяем сведения: у нас в интернет-сети уже начали эти препараты перепродавать, спекулируя. Этим вопросом будут заниматься уполномоченные органы. Потому что у нас в городе по заболеваемости нет такого количества пациентов, которым требуется парацетамол. Соответственно, делается вывод, что данные препараты спекулятивно перекупаются, и создается искусственный дефицит», - подчеркнул Цой.