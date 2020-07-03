Елжана Биртанова выписали из больницы

«Елжан Амантаевич в связи с улучшением состояния здоровья был выписан из инфекционного стационара. Сейчас он продолжает лечение амбулаторно», - сказала Гиният.

12 июня Елжан Биртанов и премьер-министр страны Аскар Мамин были с рабочей поездкой в Жамбылской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. 14 июня стало известно, что Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован, у него была диагностирована пневмония. 25 июня он подал в отставку, объяснив ее тем, что из-за болезни не может полноценно руководить отраслью здравоохранения, особенно в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.

«К сожалению, в связи с тем, что я заболел коронавирусной инфекцией, осложнившейся пневмонией, требуется дополнительное лечение. Вместе с тем, считаю, что в данный момент осложнения эпидемиологической обстановки в стране нужно полноценное руководство отраслью, как на уровне министерства, так и в здравоохранении регионов. Уверен, что наша система здравоохранения справится с возрастающей нагрузкой. Требуется время и отдача каждого из нас», - писал Биртанов на Facebook.