Количество особо тяжких коррупционных преступлений в Казахстане за полгода выросло в 3 раза

Количество особо тяжких коррупционных преступлений в Казахстане за шесть месяцев текущего года выросло в 3 раза, на 22% увеличилось пресечение фактов системной коррупции, сообщил в ходе онлайн-брифинга руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов.

«По результатам 6 месяцев 2020 года количество зарегистрированных особо тяжких коррупционных преступлений возросло в 3 раза относительно аналогичного периода 2019 года. По тяжким коррупционным преступлениям рост составил 10%. На 22% увеличилось пресечение фактов системной коррупции», - цитирует Жаксимбетова пресс-служба ведомства.

За 6 месяцев в бюджет возвращено 33,2 млрд тенге, что более чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года (15,2 млрд тенге), а за последние 2,5 года возмещено 74,6 млрд тенге или 91% от установленного ущерба. Жаксимбетов отметил, что на эти деньги можно построить 37 школ или 70 детских садов.

Что касается штрафов за получение и дачу взяток (размер штрафа варьируется от 10-кратной до 80-кратной суммы от величины взятки, зависимости от тяжести преступления), то за 2018-2019 годы и 6 месяцев 2020 года судом к выплате 8,6 млрд тенге штрафов приговорены 1096 человек. Средний размер штрафа, по словам Жаксимбетова, составил 8 млн тенге, максимальный – 672 млн тенге, к которому приговорили граждан Есмуханова и Смагулова по фактам дачи взяток по делу экс-министра национальной экономики. В 2020 году самый крупный штраф в 411 млн тенге наложен судом на бывшего ответственного секретаря министерства культуры и спорта Куатжана Уалиева.

Кроме того, в результате постоянного мониторинга госзакупок с помощью аналитической системы «Единое окно закупок» только за полгода удалось сэкономить около 6 млрд тенге. А одним из результатов проекта «Сапалы жол», реализуемого под эгидой антикоррупционной программы «Адалдық алаңы» совместно с Национальным центром качества дорожных активов, стало выявление и блокировка завышения стоимости ремонта дорог на 12,5 млрд тенге.