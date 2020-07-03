Кафе и рестораны на период карантинных мер в Казахстане закрывать не будут

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айгуль Есмагамбетова подписала постановление о введении строгих ограничительных карантинных мер, которые вступят в силу с 00:00 5 июля.

Согласно документу, авиасообщение между регионами сохраняется «без увеличения числа направлений и кратности авиарейсов», объем пассажирских железнодорожных перевозок будет сокращен, движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов) будет приостановлено, а формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов исключено. Также будет приостановлены междугородние автобусные перевозки. При этом передвигать на личном автотранспорте между регионами можно.

Вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому.

Закрываются торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них; устанавливается запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров, всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.). Приостанавливается деятельность религиозных объектов.

Также не будут работать детские оздоровительные лагеря, дошкольные учреждения, детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей и взрослых, фудкорты, банкетные залы, СПА-центры, тренажерные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, общественные бани и сауны, городские и общественные пляжи, открытые аквапарки, салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра.

Устанавливается запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков, а непродовольственные магазины более 500 кв. м будут работать только на доставку.

Вводится ограничение на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек, будет ограничена работа общественного транспорта. Разрешается посещать парки, площади, скверы, набережные и другие места отдыха группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции, проводить индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Государственные органы (организации, предприятия), органы квазигосударственного сектора, нацкомпании, субъекты предпринимательства переводят не менее 80% сотрудников на дистанционный режим работы (при штатном расписании более 30 сотрудников), а в целом работают с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также будут работать медцентры (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, объекты туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.), аптеки, продовольственные магазины (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственные и непродовольственных рынки вне зданий – все с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена работа объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Также разрешено работать промышленным предприятиям с непрерывным производственным циклом, предприятиям сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, проводить строительные работы на открытом воздухе.

Не будут закрываться объекты по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие), но работать будут с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. На таких же условиях разрешена деятельность объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), букмекерских контор, а ЦОНы и отделения «Казпочты» будут работать с ограничением по времени и максимальным оказанием услуг в онлайн формате. Также с ограничением по времени и численности сотрудников будут работать субъекты финансового рынка.

В общественном транспорте, такси, на промышленных территориях, территориях аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест будет проводиться санитарная и дезинфекционная обработка.

При выявлении нарушений будут применяться административные меры, а главные государственные санитарные врачи соответствующей территории «вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации».