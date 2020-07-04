Казахстанцам ограничили въезд в Турцию

«Вчера мы получили официально уведомление, что с сегодняшнего дня въезд граждан Казахстана, я подчеркиваю, въезд, а не рейсы, ограничен, за исключением тех граждан, которые имеют вид на жительство в Турции и имеют разрешение на работу. Всем остальным гражданам въезд ограничен. Соответственно, рейсы будут выполняться на вывоз ранее завезенных пассажиров нашими авиакомпаниями. Все пассажиры, которые сейчас находятся на территории Турецкой Республики, они будут вывезены. Здесь все обязательства со стороны авиакомпаний будут выполнены», - сказал Ластаев.

Он уточнил, что турецкая сторона вводит ограничения на въезд граждан нашей страны с 4 июля.

«Как таковые рейсы не приостанавливаются, вводятся ограничения на въезд граждан, что за собой влечет и приостановление, может быть, снижение количества рейсов. Но вместе с тем на сегодняшний день наши компании выполняют полеты. Air Astana, SCAT, Turkish Airlines, Pegasus – все они свои обязательства перед пассажирами выполнят. Air Astana планирует ряд рейсов по вывозу пассажиров, которые сейчас находятся в Турции. Понятно, что для авиакомпаний это будет нагрузка, то есть в одну сторону из Казахстана в Турцию она будет выполнять полеты с минимальной загрузкой. Но вместе с тем обязательства будут выполнены. Те пассажиры, которые приобрели билеты, в соответствии с требованиями они будут полностью возвещены или предложены другие варианты по компенсации отмены этих рейсов», - заверил глава КГА.