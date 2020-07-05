Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 47 тысяч

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 1 452 зараженных коронавирусом, из них 528 человек с симптомами болезни и 924 бессимптомных носителя вируса, сообщает Минздрав. Всего в стране подтвержден 47 171 случай COVID-19.

Лидером прироста новых случаев за минувшие сутки, как и в течение всей недели, была Атырауская область – здесь выявлено 342 новых зараженных.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 149 новых случаев, в Западно-Казахстанской области – 147, в Алматинской области – 122, в Туркестанской области – 83, в столице – 81, в Шымкенте – 76, в Карагандинской области – 73, в Алматы – 72, в Жамбылской области – 56, в Павлодарской области – 52, в Мангистауской области – 44, в Актюбинской и Костанайской областях – по 36, в Акмолинской области – 34, в Кызылординской области – 30, в Северо-Казахстанской области – 19.

Выздоровели в стране еще 280 человек, общее число выздоровевших достигло 15 556.

О летальных случаях Минздрав решил сообщать раз в неделю. Но на брифинге в пятницу вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в Казахстане от коронавируса скончались в больницах 200 человек. До этого глава Минздрава Алексей Цой сообщал еще о смерти 101 пациента с коронавирусом, которые умерли от других заболеваний.