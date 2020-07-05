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В Минтруда опровергли информацию о новых соцвыплатах казахстанцам
Фото Жанары Каримовой

Министерство труда и соцзащиты населения в воскресенье опровергло информацию о том, что Казахстан в период усиления карантина выплатит гражданам по 75 тысяч тенге.

В Минтруда заявили, что информация о сборе заявок на соцпомощь, о котором сообщают в соцсетях, не соответствует действительности. Соцвыплата в размере 42 500 тенге выплачивалась в связи с действием режима чрезвычайного положения. «В настоящее время действует усиление ограничительных мер. В этой связи нет законодательных оснований для осуществления выплат», - говорится в сообщении ведомства.

Соцвыплата в размере 42 500 тенге выплачивалась казахстацам в течение двух месяцев весной – в период действия ЧП. Ее назначали в связи с сокращением доходов населения. Выплату, по данным Минтруда, получили порядка 4,5 млн. граждан.

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