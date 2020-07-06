Он возобновит работу во вторник
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В Алматы приостановили работу общественного транспорта
фото Данияра Мусирова

Транспортный холдинг Алматы сообщил, что сегодня работа общественного транспорта приостановлена из-за низкого пассажиропотока.

«В связи с низким пассажиропотоком сегодня, 6 июля работа общественного транспорта г. Алматы была приостановлена. Весь подвижной состав отправлен на дезинфекцию», - говорится в Telegram-канале холдинга.

Транспорт возобновит работу в 6:00 во вторник, 7 июля.

Отметим, что ранее акимат сообщал о приостановке работы общественного транспорта в период карантина только в субботу и воскресенье.

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