В Алматы приостановили работу общественного транспорта

Он возобновит работу во вторник
Транспортный холдинг Алматы сообщил, что сегодня работа общественного транспорта приостановлена из-за низкого пассажиропотока.
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