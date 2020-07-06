Активистку Фаризу Оспан задержали в Шымкенте за пикет в поддержку Асии Тулесовой

Гражданскую активистку Фаризу Оспан задержали в Шымкенте при попытке провести одиночный пикет у городского суда в поддержку Асии Тулесовой, находящейся под стражей и ожидающей суда в Алматы. В управлении полиции Енбекшинского района подтвердили, что Оспан была доставлена и в данный момент находится в кабинете руководства, однако отказались назвать причину задержания.

В историях в Instagram перед пикетом активистка опубликовала видео, на котором к ней подходят двое мужчин в гражданском и в медицинских масках. «Я еще не вытащила плакат, но это за мной», - успела сообщить на видео активистка.

Накануне Фариза Оспан написала в соцсетях, что планирует выйти на одиночный пикет в поддержку Асии Тулесовой.

На следующий день, как написала Оспан на своей странице в Facebook, около ее дома появилась и стала дежурить машина с гражданскими номерами, а соседей стала расспрашивать полиция.

«Я вчера написала в инстаграме, что выйду сегодня на пикет в поддержку Аси. Утром соседка звонит маме, спрашивает почему меня ищут полицейские. К ним оказывается приходил мужчина в гражданском, представился сотрудником полиции и спрашивал, дома ли я, когда приехала, часто ли выхожу на улицу», - написала Оспан.

В начале июня в Казахстане вступил в силу закон о мирных собраниях, согласно которому, разрешается проведение одиночных пикетов у зданий госорганов.

Асия Тулесова, в поддержку которой планировала провести пикет Оспан, была задержана 8 июня после допроса в полиции. Позднее суд санкционировал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей и несколько раз продлевал ее. Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения, Тулесова применила к полицейскому, работавшему на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва прошлого суда по мере пресечения так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».

Предварительное слушание по ее делу назначено на вторник, 7 июля.