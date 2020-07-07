За минувшую неделю в Казахстане от коронавируса умерло 76 человек - Минздрав

В Казахстане за неделю с 30 июня по 6 июля от коронавируса умерло 76 человек, сообщил Минздрав в ночь на вторник. Ранее ведомство решило публиковать данные о смертности от COVID-19 на еженедельной основе - по понедельникам.

По данным Минздрава, в Акмолинской области умерло 9 пациентов с коронавирусом - 43-летний мужчина, двое мужчин в возрасте 56 лет, мужчины в возрасте 57 и 78 лет, а также женщины в возрасте 52, 53, 60 и 64 лет. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 23.

В Алматинской области умерло трое пациентов - все мужчины - в возрасте 60, 66 и 76 лет. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 4.

В Атырауской области от последствий коронавируса скончалось 7 пациентов: женщины в возрасте 40, 48, 69 лет, две 73-летние пациентки, а также двое мужчин в возрасте 55 и 57,лет. Общее число смертельных случаев в регионе выросло до 13.

В Восточно-Казахстанской области умер один пациент - 59-летний мужчина. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 5.

В Жамбылской области умерли две пациентки в возрасте 56 и 93 лет. Общее число смертельных случаев в области выросло до 3.

В Западно-Казахстанской области умерло 7 пациентов: две женщины в возрасте 68 лет, женщины в возрасте 77 и 78 лет, а также мужчины в возрасте 52, 65 и 79 лет. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 17.

В Кызылординской области умерла 60-летняя пациентка. Общее число смертельных случаев в регионе выросло до 3.

В Карагандинской области умерло 24 пациента: 15 мужчин и 9 женщин в возрасте от 48 до 88 лет. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 38 - это второй показатель по стране.

В Мангистауской области скончалось 5 человек - женщины 55 и 78 лет, мужчины в возрасте 40, 60 и 71 года. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 8.

В Северо-Казахстанской области умерло 4 пациента - женщины 65 и 82 лет, мужчины 56 и 61 года. Общее число смертельных случаев в регионе выросло до 6.

В Туркестанской области скончались 62-летняя женщина и 64-летний мужчина. Общее число смертельных случаев в регионе выросло до 11.

В Павлодарской области умер 32-летний мужчина. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 14.

В столице скончались мужчины в возрасте 66 и 77 лет. Общее число смертельных случаев в городе выросло до 63.

В Алматы умерло четыре пациента: женщины в возрасте 42, 63 и 80 лет, а также 57-летний мужчина. Общее число смертельных случаев в городе достигло 30.

В Шымкенте скончалось четыре человека: 76-летняя женщина и мужчины 48, 54 и 58 лет. Общее число смертельных случаев в городе выросло до 19.

По данным Минздрава общее число умерших от коронавируса в стране выросло до 264. На прошлой неделе министр здравоохранения также сообщал о 101 пациенте с коронавирусом, которые умерли, по заключению врачей, от других болезней.

Ведомство также обещало публиковать данные об умерших от пневмонии, волна которой накрыла страну в конце июня. Минздрав не исключал, что ее причиной может быть коронавирус, однако в официальную статистику смертей от COVID эти данные не включаются. Данных о числе умерших от пневмонии за прошлую неделю ведомство не опубликовало.