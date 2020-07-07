Студентам, чьи университеты перейдут на онлайн-обучение, не будут выдавать визы
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Иностранные студенты должны покинуть США при обучении онлайн
ФОТО REUTERS

Обучающиеся в США иностранцы должны будут покинуть страну, если осенний семестр в их учебном заведении полностью пройдет онлайн. Как пишет РБК, об этом говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Это касается студентов с визами F-1 и M-1. Студентам, чьи университеты решат перейти на онлайн-обучение, не будут выдавать визы и не пустят в страну. Остаться в США смогут только те, кто переведется в другое учебное заведение, где занятия проходят в оффлайн-формате.

«В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая процедуру выдворения из страны, но не ограничиваясь ею», - подчеркнули в ICE.

Исключение также будет сделано для студентов, у которых хотя бы часть занятий проходит очно.

Учебным заведениям предписано заранее, в течение десяти дней уведомить студентов о переходе на онлайн-обучение.

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