Иностранные студенты должны покинуть США при обучении онлайн

Обучающиеся в США иностранцы должны будут покинуть страну, если осенний семестр в их учебном заведении полностью пройдет онлайн. Как пишет РБК , об этом говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Это касается студентов с визами F-1 и M-1. Студентам, чьи университеты решат перейти на онлайн-обучение, не будут выдавать визы и не пустят в страну. Остаться в США смогут только те, кто переведется в другое учебное заведение, где занятия проходят в оффлайн-формате.

«В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая процедуру выдворения из страны, но не ограничиваясь ею», - подчеркнули в ICE.

Исключение также будет сделано для студентов, у которых хотя бы часть занятий проходит очно.

Учебным заведениям предписано заранее, в течение десяти дней уведомить студентов о переходе на онлайн-обучение.