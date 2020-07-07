28 тыс. человек с пневмонией находятся в больницах – Минздрав

На сегодняшний день в больницах Казахстана находятся 28 тыс. граждан с пневмонией. Практически у всех состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральны коммуникаций вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

«На сегодняшний день в стационарах страны лечатся 28 тыс. пациентов с (пневмонией – V) с отрицательным результатом ПЦР-теста (на коронавирус – V). У 98,9% пациентов состояние оценивается как средней тяжести», - сообщила Гиният.

В целом она напомнила, что на сегодня в стране зарегистрировано 49 683 больных коронавирусной инфекцией, за последние сутки зарегистрировано 1 109 новых случаев. 63,9% из общего числа вылечились, 30% - продолжают лечение. В общей сложности в стационарах находятся порядка 9 тыс. граждан.

«За последние сутки 450 пациентов были доставлены в стационары. 260 пациентов находятся в реанимации в тяжелой или крайне тяжелой степени болезни. Среди них 12 беременных и родивших и 1 ребенок», - проинформировала вице-министр.