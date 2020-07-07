По его словам, комиссии не справляются с большим количеством умерших
Комиссии изучают еще порядка 110 летальных случаев по Казахстану – Цой
Фото Дулата Есназара

Тамара Вааль, Vласть

За последнюю неделю в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались 76 человек, и еще на рассмотрении комиссий по изучению летальных исходов находится порядка 110 случаев, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

«За последнюю неделю у нас 76 летальных случаев. Еще у нас есть на рассмотрении порядка 110 случаев, которые мы также сейчас рассматриваем. То есть комиссия смотрит: пациенты скончались от той или иной патологии», - заявил Цой.

Он также еще раз объяснил, почему Минздрав перешел на еженедельный формат информирования населения о летальных случаях от коронавируса. По его словам, «комиссия физически не успевает обрабатывать объем информации о заболевших».

«Если раньше было по одному, два летальных случая в день, то эти комиссии справлялись. Но сейчас уже количество таких случаев больше, и именно определение, что привело к летальному исходу – коронавирус или длительное хроническое заболевание – эти комиссии определяют. К сожалению, врачи тоже подвергаются коронавирусной инфекции, очень много наших коллег, которые являются членами этих комиссий, они сейчас болеют. Поэтому оперативность уменьшилась, будем усиливать эту работу, привлекать еще людей», - подчеркнул он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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