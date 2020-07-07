Судья отказала в большинстве ходатайств адвокатов Асии Тулесовой

Тулесова заявила, что не принимает обвинения, но готова извиниться перед полицейскими за «свою несдержанность». Среди потерпевших — шесть мужчин-полицейских, к двоим из которых активистка, по версии следствия, применила силу, а пятерых оскорбила. Один из потерпевших подвергся со стороны Тулесовой как насилию, так и оскорблению. Имена полицейских, к которым активистка якобы применила силу - Нурбек Темирханов и Мейиржан Турганбек. По данным, которые сообщил Vласти адвокат Тулесовой Джохар Утебеков, Темирханов имеет звание старшего лейтенанта, работает помощником участкового инспектора управления полиции Жетысуского района. Турганбек - инспектор по делам несовершеннолетних в УП того же района.

Во время суда адвокаты активистки Назерке Ризабекова и Утебеков озвучили несколько ходатайств. Адвокат Ризабекова просила, чтобы мать Тулесовой Жанар Джандосова также представляла сторону защиты в суде. Судья Залина Махарадзе, которая в июне судила другого активиста – Альнура Ильяшева – удовлетворила ходатайство.

Утебеков просил прекратить уголовное дело в отношении Тулесовой и смягчить меру пресечения его подзащитной, которая находится в следственном изоляторе с 10 июня. Прокурор не поддержал это ходатайство.

Утебеков напомнил судье, что защита подала письменное ходатайство об изменении меры пресечения еще 29 июня.

«Дело в том, что Тулесова обвиняется в совершении преступления по 380 статье Уголовного кодекса, части 1, где предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Поскольку 147 статья Уголовно-процессуального кодекса позволяет брать людей под стражу только по преступлениям, где наказание в виде лишения свободы предусмотрено за срок более пяти лет, и только в исключительных случаях позволяет брать под стражу людей, где санкция не более пяти лет лишения свободы, считаю, что никаких исключительных оснований для того, чтобы Тулесова находилась сейчас под наиболее суровой мерой в виде лишения свободы, не имеется», - заявил адвокат.

Он также подчеркнул, что защита предоставляла личные поручительства и залог. «Стоимость квартиры, - заметил Утебеков, - которую предоставляет сторона защиты в залог, составляет 52 миллиона тенге. Очевидно, что никакого смысла препятствовать суду, скрыться от суда при подобной стоимости залога у Тулесовой нет. Также ряд видных общественных деятелей, Ауэзов Мурат Мухтарович, журналисты, член Национального совета общественного доверия при президенте Токаеве Жемис Утегеновна Турмагамбетова, другие граждане, взяли на себя письменное обязательство о том, что ручаются за надлежащее поведение Тулесовой и ее явку в суд. В связи с этим прошу изменить меру пресечения Тулесовой на любую более мягкую».

После этого Утебеков напомнил, что защитники Тулесовой подавали ходатайство о проведении нескольких экспертиз по этому делу еще на стадии следствия.

«Но во всех этих ходатайствах следствие нам отказало, - подчеркнул Утебеков. - Мы подавали жалобу в прокуратуру. Во всех жалобах прокуратура Медеуского района тоже отказала. Для установления истины в этом деле требуются специальные научные знания и, соответственно, проведение судебной экспертизы. Но следствие во всех ходатайствах нам, тем не менее, отказало. В первую очередь прошу обратить внимание суда, что следователь Литвиненко по делу назначала уже судебную психолого-филологическую экспертизу высказываний Тулесовой. Я впервые в жизни увидел, что следователь попросил прекратить экспертизу института судебных экспертиз. Далее следователь почему-то допросила специалиста без получения даже заключения института судебных экспертиз по городу Алматы. Просто эксперт Есильбаева из данного учреждения была допрошена следователем. Получилось что-то вроде устного заключения, хотя 285 статья УПК запрещает допрос специалиста до дачи им письменного заключения».

В результате, по словам Утебекова, «осталось неясным, имеется ли неприличная форма высказываний у Тулесовой (которые она делала во время митинга – V) и, соответственно, есть ли вообще оскорбление в ее высказываниях». Поэтому защита считает, что необходима судебная психолого-филологическая экспертиза.

Другое ходатайство касалось обвинений в насилии по отношению к сотрудникам полиции.

«Согласно обвинительному акту, Тулесова нанесла каждому из них (полицейским Темирханову и Турганбеку - V) якобы три удара. За основу берутся только показания их самих, сотрудников полиции, и непонятного происхождения видеозаписи. В связи с этим мы просим суд назначить судебную фото-техническую экспертизу для того, чтобы определить, касалась ли вообще Тулесова полицейских. Если да, то как, чем, каких частей их тел она касалась. Для всего этого требуется фото-техническая экспертиза по исследованию видеозаписей», - сказал адвокат.

Также Утебеков заявил, что защита считает необходимым провести психолого-психиатрическую экспертизу с участием полиграфолога. «Для того, чтобы определить, какие особенности личности имеет Тулесова. В частности в виде сильного чувства справедливости и выраженной гражданской позиции. Имеются ли они? Могли ли они оказать влияние на ее поведение в тот момент, когда она (во время митинга 6 июня — V) обращалась к сотрудникам полиции со словами, за которые ей сейчас предъявлены обвинения в оскорблении представителей власти. И когда она размахивала руками и, по мнению обвинения, совершала насилие в отношении представителя власти. Также [необходимо] понять, находилась ли Тулесова в состоянии аффекта или ином эмоциональном состоянии, которое могло повлиять на ее сознание, деятельность в этот момент», - объяснил суть ходатайства адвокат.

Четвертое ходатайство, озвученное Утебековым, также касалось экспертизы. На этот раз — судебно-медицинской. Защита считает, что эту экспертизу должен пройти потерпевший — сотрудник полиции Турганбек.

«По неясным причинам следствие провело судебно-медицинскую экспертизу только в отношении потерпевшего Темирханова, то есть только одного из сотрудников полиции, но почему-то не провело ее в отношении Турганбека. Необходимо, конечно же, понять, есть ли у сотрудника полиции Турганбека телесные повреждения. Если они имеются, то какой тяжести? В каком количестве? Где они сосредоточенны?», - говорил Утебеков.

Адвокат также подчеркнул, что если суд не сочтет возможным смягчить меру пресечения его подзащитной, то он будет вынужден «отказаться от ходатайств о проведении экспертиз».

«Тогда никакого смысла я в них не вижу», - добавил Утебеков.

Его коллега Назерке Ризабекова ходатайствовала о допросе специалиста оперативно-криминалистического управления департамента полиции Алматы по фамилии Гончаров. «Ранее я подобное ходатайство направляла следователю, своим постановлением она мне отказала. Данный отказ я обжаловала в прокуратуру Медеуского района, прокурор Медеуского района отказал мне в жалобе. Уважаемый суд, дело в том, что в материалах уголовного дела есть протокол выемки диска с видеозаписью с места происшествия, которая была изъята у специалиста Гончарова. Данная видеозапись содержит три коротких видеоролика. Они скомпилированы в одну видеозапись. В этих роликах видно, что они сняты с разных ракурсов, то есть снимали разные [неразборчиво]. В связи с этим у защиты еще на стадии досудебного расследования возник ряд вопросов, которые для полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств необходимо [неразборчиво]. Нужно установить, кто является автором этих видеороликов, от кого Гончаров получил эти видеоролики, кто их скомпилировал в одну видеозапись. Согласно части 1 статьи 78 Уголовно-процессуального кодекса в качестве свидетеля может быть допрошено любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, относящиеся к делу», - сказала Ризабекова.

Далее она озвучила ходатайство о приобщении заключений специалистов и их допросе.

«Уважаемый суд, в обвинительном акте указано, что Тулесова нанесла потерпевшему, сотруднику полиции Темирханову, три удара — два в область головы и один в область плеча. Сторона защиты изучила видеозаписи, и мы не увидели того, чтобы Тулесова касалась головы сотрудника полиции. На основании пункта 5 части 3 статьи [неразборчиво] Уголовно-процессуального кодекса и пункта 4 части 3 статьи 122 Уголовно-процессуального кодекса, защитник вправе получать заключения специалистов на договорной основе. В связи с этим защитник Тулесовой, адвокат Алимжан Оралбай, на основании адвокатского запроса запросил заключение специалиста Ильиных. Она исследовала видеозапись происшествия и провела фото-техническое исследование. Специалист Ильиных пришла к следующему выводу... Самый главный вывод — это то, что Тулесова не касалась головы полицейского Темирханова. Она коснулась правой ладонью верхней части фуражки полицейского и, сразу после этого, левой рукой осуществила контактное воздействие на заднюю часть фуражки Темирханова. Также, когда Тулесова поднимала свою левую руку, чтобы освободиться от удержания со стороны полицейского Темирханова, она контактно взаимодействовала с правой части спины удаляющегося Темирханова», - заявила Ризабекова.

Затем она указала на то, что в обвинительном акте сказано, что Тулесова публично оскорбила сотрудников полиции. Ризабекова процитировала слова Тулесовой, приобщенные к материалам дела: «гад, ты гад, никто из вас не достоин носить форму, мерзкие, мерзкие менты». Защитница подчеркнула, что активистка не использовала ненормативную лексику.

Другое ходатайство озвучили журналисты, попросившие делать скриншоты, потому что суд проходил онлайн, и участников процесса можно было видеть только на экране. Когда судья спрашивала мнение участников процесса на этот счет, обнаружилось, что сотрудники полиции отвечают далеко не сразу. «Все участники слышат, только потерпевшие не слышат», - заметила судья Махарадзе. Потерпевшим полицейским понадобилось время, чтобы начать реагировать на слова судьи.

Затем Ризабекова ходатайствовала о приобщении к материалам дела заключений специалистов, которые они сделали по запросу стороны защиты.

«Все выражения, которые использовала Тулесова, «мерзкие» и «гад», - это литературные слова. При этом Тулесова обращается к двум полицейским, а не к пяти. Это самый главный вопрос, который на стадии досудебного расследования у стороны защиты возникал. С учетом того, что на видеозаписи и в принципе по высказыванию видно, что она обращается к двум сотрудникам полиции, стороне защиты совершенно непонятно, откуда появились еще три оскорбленных полицейских. Следователь должна была провести по делу судебную психолого-филологическую экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в выражениях Тулесовой неприличная форма высказывания и самое главное - к какому количеству людей обращается Тулесова. Следователь эту экспертизу не провела. В связи с этим я на основании адвокатского запроса обратилась к специалисту, лингвисту Карымсаковой. Она пришла к выводу, что высказывания Тулесовой не имеют неприличной формы, что ее высказывания не относятся к нецензурной лексике, что они соответствуют принятым в обществе нормам литературной и разговорной речи, а также она обращается к двум лицам, а не к пяти. В связи с этим, уважаемый суд, прошу вас приобщить вышеназванные заключения специалистов к материалам дела и допросить специалистов», - сказала Ризабекова.

Судья Махарадзе сказала, что еще не получила заключения специалистов, привлеченных стороной защиты, на что Ризабекова ответила, что направила их вчера. «И позвонила секретарю в 9 часов утра, чтобы он до начала заседания передал вам эти ходатайства и заключения. Секретарь Саламат сообщил, что он вам их передал. Я звонила за 10 минут до начала процесса ему, чтобы уточнить это», - подчеркнула Ризабекова. «Нет, мы еще не получили, оно в канцелярии на регистрации», - ответила Махарадзе.

После судья объявила перерыв до 14.30, чтобы решить вопрос с ходатайствами адвокатов.

Когда перерыв закончился, судья Махарадзе озвучила постановление. Она отказала во всех ходатайствах стороны защиты, кроме ходатайства о проведении судебной психолого-филологической экспертизы и ходатайства о приобщения к материалам дела заключения лингвиста Карымсаковой и фототехнического исследования, которое провели по запросу адвокатов.

Процесс будет продолжен после окончания психолого-филологической экспертизы, сообщил позднее адвокат Утебеков.

Гражданская активистка Асия Тулесова находится под стражей с 10 июня. Ее освобождения требуют представители гражданского общества Казахстана и международные правозащитные организации.