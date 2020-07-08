Он госпитализирован в кардиологический центр
Аким Алматинской области получает лечение от коронавируса в столице
фото с сайта inform.kz

Тамара Вааль, Vласть

Аким Алматинской области Амандык Баталов госпитализирован в кардиологический центр столицы, где проходит лечение от коронавируса. Об этом сообщил его заместитель Батыржан Байжуманов в ходе брифинга в среду.

«Амандык Габбасович проходил лечение (в регионе - V), но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение его госпитализировать в кардиологический центр города Нур-Султан», - сообщил Байжуманов, отметив, что там он и проходит сейчас лечение.

Коронавирус у Баталова подтвердился около трех недель назад.

«Состояние у него намного улучшилось, человек постоянно занимается спортом, у него крепкое здоровье. Так что в ближайшее время он выпишется и приступит к работе», - уверен замакима.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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