Аким Алматинской области получает лечение от коронавируса в столице

Аким Алматинской области Амандык Баталов госпитализирован в кардиологический центр столицы, где проходит лечение от коронавируса. Об этом сообщил его заместитель Батыржан Байжуманов в ходе брифинга в среду.

«Амандык Габбасович проходил лечение (в регионе - V), но в связи с тем, что у него началась одышка и сердечная недостаточность, врачами было принято решение его госпитализировать в кардиологический центр города Нур-Султан», - сообщил Байжуманов, отметив, что там он и проходит сейчас лечение.

Коронавирус у Баталова подтвердился около трех недель назад.

«Состояние у него намного улучшилось, человек постоянно занимается спортом, у него крепкое здоровье. Так что в ближайшее время он выпишется и приступит к работе», - уверен замакима.