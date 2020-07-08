Кыргызстан планирует объединить статистику заражений COVID-19 и данные по внебольничной пневмонии

Министерство здравоохранения Кыргызстана рассматривает вопрос о том, чтобы объединить статистику заболеваемости по COVID-19 и внебольничной пневмонии, заявила на брифинге в среду глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова, передает Kloop . Сейчас эта статистика ведется Минздравом раздельно.

«Из-за увеличения пациентов с внебольничной пневмонией, требуется оказание быстрой помощи без ожидания ПЦР-теста. Да, сейчас рассматривается вопрос об объединении статистики», - рассказала Акматова.

Она сделала такое заявление после того, как 7 июля премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что пневмония - это следствие коронавируса.

«На протяжении нескольких последних дней ежедневно по стране выявляется более 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация еще более усугубилась с ростом количества лиц с внебольничной пневмонией, которая является следствием заболевания коронавирусной инфекцией», - заявил Боронов.

С марта 2020 года по республике зарегистрировано 3 695 случаев внебольничной пневмонии. При этом 268 человек умерли, 1 907 пациентов выздоровели.

С марта по 8 июля в республике зарегистрировано 8 486 случаев заражения COVID-19. Умерли 112 человек с коронавирусом, с выздоровлением выписаны 2 983 пациента.