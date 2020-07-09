Казахстан обновил рекорд по числу новых случаев COVID-19 за сутки

По данным министерства здравоохранения, за 8 июля в Казахстане зарегистрировано 1 962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. У 753 человек проявились симптомы болезни, 1 209 человек – бессимптомные носители.

Больше всего случаев зарегистрировано в Атырауской области – 658. В Алматы коронавирус диагностирован у 177 человек, в Карагандинской области – у 150, в столице – у 120. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано еще 113 случаев, в Костанайской области – 111, в Западно-Казахстанской области – 91, в Актюбинской области – 89, в Алматинской области – 81, в Мангистауской области – 70, в Шымкенте – 61, в Жамбылской и Павлодарской областях – по 57 новых случаев, в Северо-Казахстанской области – 36, в Акмолинской области – 35, в Туркестанской и Кызылординской областях – по 28 новых случаев заражения.

Всего за время пандемии в Казахстане зарегистрировано 53 021 случай заражения КВИ, выздоровели 35 137 человек, скончались, по данным Национального центра общественного здравоохранения, 280 человек. Напомним, что Минздрав теперь публикует статистику по смертности раз в неделю по понедельникам.



