Курсирование еще ряда пассажирских поездов отменили в Казахстане

Так, отменяется курсирование поездов «Алматы-2 – Атырау» отправлением из Алматы 9 июля и отправлением из Атырау 11 июля; «Мангистау – Нур-Султан Нурлы жол» отправлением из Мангистау 10 июля, прибытием/отправлением из столицы 12 июля; «Мангистау – Актобе» отправлением из Мангистау 10 июля и прибытием/отправлением из Актобе 11 июля; «Мангистау – Бейнеу» отправлением из Мангистау 10 июля и прибытием/отправлением из Бейнеу 11 июля; «Алматы-2 – Мангистау» отправлением из Алматы 11 июля и прибытием/отправлением из Мангистау 14 июля; «Мангистау – Алматы-2» отправлением из Мангистау 13 июля, прибытием/отправлением из Алматы 16 июля.

«Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний. Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета», - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что с 5 июля на период карантина временно приостанавливается движение поезда Алматы – Сарыагаш, сокращается периодическое курсирование поездов Нур-Султан – Алматы, Алматы – Павлодар, Нур-Султан – Оскемен, Нур-Султан – Достык. Также временно приостанавливается движение пригородных поездов по 22 маршрутам, а на восьми маршрутах и в шести поездах «Тальго» будут убраны или закрыты общие вагоны. Позже было приостановлено движение поездов «Атырау – Алматы-1» отправлением из Атырау с 9 июля и прибытием/отправлением из Алматы 11 июля; «Атырау – Мангистау» отправлением из Атырау 8 июля и прибытием/отправлением из Мангистау 9 июля; «Актобе – Атырау» отправлением из Актобе с 7 июля и прибытием/отправлением из Атырау 8 июля. Также приостановлено движение беспересадочных вагонов «Алматы-2 – Кульсары», курсирующие в составах пассажирских поездов «Алматы-2 – Мангистау» и «Атырау-Мангистау», отправлением из Алматы с 5 июля, прибытием/отправлением из Кульсары 8 июля.