46 человек скончались в Туркестанской области от пневмонии – Шукеев

46 человек скончались в Туркестанской области от пневмонии, сообщил глава региона Умирзак Шукеев на брифинге в четверг.

«На сегодняшний день количество заболевших пневмонией в области достигло 5 421 человек, из них 2 933 или 54% вылечились. К сожалению, от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, 46 – от пневмонии», - рассказал Шукеев.

Он также сообщил, что в регионе коронавирусом заразились свыше 130 медиков.

«В области трудится более 17 тыс. человек в сфере здравоохранения. Их работа сейчас сложная и опасная, трудная. Они, не думая о себе и своих личных интересах, борются с эпидемией, за что выражаю огромную благодарность им. Всего по области заболели 132 медицинских работника, 24 из них вылечились. К сожалению, 5 врачей умерли от пневмонии», - сказал Шукеев.