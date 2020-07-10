Аналитики прогнозируют стоимость нефти свыше $100 за баррель уже в этом году

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики считают, что после падения цен на нефть до отрицательных значений инвестиции в нефтегазовую сферу могут иссякнуть, а стоимость нефти превысит отметку в $100 за баррель уже во второй половине 2020 года, пишет РБК .

Большинство аналитиков считают, что в долгосрочной перспективе цены на нефть установятся на уровне, позволяющем энергетическому сектору получать выгоду, производя достаточное для удовлетворения потребностей количество топлива. Так, по словам директора по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital Тревора Вудса, несмотря на давление на производителей нефти, к 2025 году стоимость топлива «достаточно легко» может достигнуть $150 за баррель. Аналитик JPMorgan Кристиан Малек считает, что цена нефть вырастет до $100 в течение следующих двух лет, а директор по инвестициям лондонского фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон – что стоимости нефти превысит $100 за баррель уже во второй половине этого года. Вместе с тем для восстановления нефтегазовых активов до уровня, способного закрыть потребности в топливе, до 2030 года потребуются дополнительные инвестиции $625 млрд, отмечает аналитик JPMorgan. По данным WSJ, в этом году инвестиции сократятся на 32%, до $328,4 млрд.

Другие же аналитики наоборот считают, что пандемия подорвет спрос на топливо и с окончанием массового распространения коронавируса утвердится «эра дешевой нефти». Так, аналитик Citigroup Эдвард Морс говорит, что производители будут добывать нефть более чес в достаточном количестве, а ее стоимость будет на уровне $50 за баррель, так как усовершенствование технологий позволили снизить производственные затраты, а в связи с пандемией люди продолжат работать из дома и будут реже пользоваться самолетами, из-за чего снизится спрос. Аналитик Morgan Stanley Мартин Рац считает, что повлиять на ситуацию может также ОПЕК: когда спрос на нефть станет высоким, Саудовская Аравия и другие страны могут потребовать большей доли рынка.