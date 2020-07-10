Акимат Алматы утверждает, что родильные дома принимают и без результатов ПЦР-тестов

В управлении общественного здоровья города Алматы заявили, что беременных и рожениц госпитализируют в экстренных случаях вне зависимости от наличия результатов ПЦР-теста на коронавирус.

«В управлении общественного здоровья города Алматы рассказали, что тестирование методом ПЦР беременных и новорожденных проводится с целью эпидемиологического надзора.

Беременные и родильницы при наличии экстренных показаний госпитализируются вне зависимости есть у них ПЦР-тест или нет Для этих целей в роддомах города развернуты провизорные отделения, где пациентки находятся в изолированных условиях», - говорится в сообщении пресс-службы акимата города.

Здесь заявили, что «медицинская помощь оказывается в полном объеме, с соблюдением противоэпидемического режима». При этом при экстренном поступлении проводится ПЦР-тестирование.

«Если результат отрицательный, пациентку переводят в общее отделение. При положительном результате на короновирусную инфекцию COVID-19 пациентка переводится либо в инфекционный стационар, либо в специализированный роддом. В случае если у родильницы результат ПЦР-исследования положительный, новорождённый также проходит обследование. На это время до результата ПЦР теста ребёнок изолируется от других младенцев во избежание заражения. Если у ребёнка ПЦР положительный, его госпитализируют совместно с мамой. Если отрицательный, ребёнка забирают родственники родильницы», - пояснили в акимате.

Ранее в СМИ сообщалось, что жительница Алматы родила ребенка во дворе собственного дома, так как у нее не было результатов ПЦР-теста. Еще одна жительница города обратилась в редакцию Vласти, которая сообщила, что у нее 38 неделя беременности, в поликлинике ей сообщили, что «на ПЦР направления не дают, им не выделили», и сказали проходить его платно. При этом уже есть направление в роддом.