Спецкомиссия будет разбираться в допущенных ошибках в борьбе с коронавирусом в Казахстане

Бывшее руководство министерства здравоохранения не подготовилось должным образом к борьбе с пандемией коронавируса, да и в целом частая смена способов и подходов вызывает сомнение среди населения, считает президент Касым-Жомарт Токаев. В пятницу в ходе расширенного заседания правительства он заявил о создании спецкомиссии, которая расследует допущенные ошибки и упущения. А также подчеркнул, что все нарушители карантинного режима будут строго наказываться.

«Несмотря на то, что времени было достаточно, бывшее руководство министерства здравоохранения не должным образом подготовилось к борьбе с эпидемией. Все их прогнозы о количестве пациентов и других показателях оказались неверными», - сказал Токаев.

Еще одним недостатком, по его словам, является постоянная смена способов работы.

«Прежнее руководство решило, что пациенты должны быть разделены на симптомных и бессимптомных. Теперь мы отказались от этого метода. Такие действия вызывают сомнения среди населения», - добавил глава государства, также отметив, что никто не слушал мнение главного санитарного врача.

«Министерством здравоохранения в ходе управления ситуацией допущен целый ряд ошибок. Большинство акимов работу на должном уровне не проводило. Правительство также не контролировало», - подчеркнул Токаев.

В этой связи для расследования допущенных ошибок и упущений, по мнению главы государства, необходимо создать специальную комиссию.

«Эта комиссия, не создавая помех общей работе, должна провести проверку и дать мне предложения», - отметил он.

Вместе с тем глава государства обратил внимание на защиту здоровья медиков и повышение их эффективности и мотивации. Особо он выделил вопрос распространения в сети «рекомендаций» от различных экспертов, в результате чего граждане скупают даже те лекарства, которые им не нужны.

«Мы должны решить проблему нехватки лекарств и искусственного повышения их цен. Необходимо немедленно разрешить эту ситуацию. Нам нужен результат», - заявил президент.

Кроме того, для безопасности граждан и здоровья населения, президент напомнил об обязательном соблюдении карантинных мер. Но признал, что со стороны правоохранительных органов осуществляется слабый контроль в этой части.

«Нарушители карантинного режима будут преследоваться по закону. Потому что они угрожают не только собственному здоровью, но и здоровью других. Мы не должны допускать небрежности», - резюмировал Токаев.