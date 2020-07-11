Еще у 1,7 тыс. казахстанцев выявлен коронавирус

По данным Минздрава, за пятницу, 10 июля, в Казахстане зарегистрированы 1 708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У 698 человек симптомы болезни проявились, а 1 010 – бессимптомные носители.

Лидируют по-прежнему Атырауская область и Алматы – 243 и 223 случая соответственно. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 154 новых случая, в столице и Карагандинской области – по 120 случаев, в Алматинской области – 109, в Западно-Казахстанской области – 95, в Актюбинской области – 87, в Шымкенте – 80, в Мангистауской области – 76, в Жамбылской области – 68, в Костанайской области – 65, в Кызылординской области – 61, в Павлодарской области – 59, в Туркестанской области – 58, в Северо-Казахстанской области – 56 и в Акмолинской области – 34.

Всего в Казахстане с 13 марта подтверждено 56 455 случаев COVID-19, выздоровели 32 500 человек, скончались, по данным Минздрава на 6 июля, 264 пациента. Еще 101 пациент с коронавирусом умер от других заболеваний.