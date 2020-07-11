МОН рассматривает три варианта начала учебного года

В министерстве образования и науки рассматривают три варианта начала учебного года, и окончательное решение планируется принять в ближайшее время. Об этом в субботу в ходе брифинга сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

«Есть несколько базовых вариантов (начала учебного года – V). Первый вариант – это дистанционное обучение, за исключением отдаленных населенных пунктов, как это уже было в четвертой четверти, где, в принципе, такой угрозы (распространения коронавируса – V) нет. Остальные школы при этом варианте обучаются в дистанционном режиме. Этот вариант действует при определенном уровне угрозы для жизни здоровья как педагогов, так и для школьников», - рассказал Аймагамбетов.

Второй вариант, по его словам, смешанный – очный с дистанционным для определенных классов.

«Здесь, конечно, должны быть ограничения: обязательная термометрия, обязательные санитайзеры, социальное дистанцирование. Также это сокращение уроков, подгруппы, отмена кабинетной системы и так далее. То есть понятно, если этот вариант условно будет, тогда должны действовать очень жесткие санитарные нормы и требования. Мы сейчас видим опыт ряда стран, которые этого варианта придерживаются и по этому варианту идут. Некоторые в мае открывали свои школы, как раз придерживаясь этого варианта. В целом опыт достаточно большой по использованию таких вариантов», - добавил министр.

И третий вариант – это штатный режим работы школ с жесткими санитарными ограничениями. Иными словами, когда дети обучаются очно, но при этом действуют ограничения по переменам, по наполняемости классов, по подсменам, по отмене кабинетной системы, вплоть до режима или расписания для посещения столовых.

«Этот вариант тоже во многих странах уже принят. И есть четкое видение, какие детали, какие ограничения и алгоритмы должны быть, если будет задействован этот вариант», - подчеркнул Аймагамбетов.

Министр заверил, что с окончательным базовым сценарием ведомство определится «буквально на днях».

«Если ничего экстраординарного не случится, мы будем придерживаться этого варианта. Но мы считаем очень важным и правильным, понимаете, эпидситуация меняется быстро, нам в системе образования необходимо быть готовыми ко всему. Потому что даже если условно мы начинаем учебный год в дистанционном режиме, никто не говорит о том, что это будет продолжаться в течение всего учебного года. Соответственно, школы должны быть готовы к тому, что придется режим ослаблять, и дети придут в школу. А когда дети придут в школу, там должны быть созданы соответствующие условия», - пояснил глава Минобразования, также отметив, что школы должны быть готовы ко всем сценариям, так как ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.