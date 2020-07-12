Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 58 тыс.

По данным Минздрава, за субботу, 11 июля, в Казахстане зарегистрированы 1 798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У 737 человек симптомы болезни проявились, 1 061 – бессимптомные носители.

Лидерами прироста были Атырауская область – 269 новых случаев, Алматы – 242 и Восточно-Казахстанская область – 211.

В Карагандинской области – 158 новых заболевших, в Шымкенте – 137, в Западно-Казахстанской области – 97, в Кызылординской области – 91, столице – 88, в Жамбылской области – 79, в Мангистауской области – 72, в Северо-Казахстанской области – 65, в Костанайской и Туркестанской областях – по 56, в Павлодарской области – 51, в Алматинской области – 48, в Актюбинской области – 40, в Акмолинской области – 38.

Всего в Казахстане с 13 марта подтверждено 58 253 случая COVID-19, выздоровели 32 500 человек, скончались, по данным Минздрава на 6 июля, 264 пациента. Еще 101 пациент с коронавирусом умер от других заболеваний.