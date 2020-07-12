Министерства обороны двух стран дают разную информацию о понесенных потерях
​На границе Армении и Азербайджана произошел вооруженный конфликт
Фото с сайта meydan.tv

На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение. По версии Еревана, армянские вооруженные силы не понесли потерь, тогда как в Баку утверждают о потерях с обоих стороны, сообщает издание JAMnews.

Согласно сообщению минобороны Азербайджана, «начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон. В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку».

Пресс-секретарь миноборны Армении Шушан Степанян, в свою очередь, написала у себя в Facebook: «Сегодня в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы Республики Армения на Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет».

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