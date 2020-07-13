Жертвами вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении стали трое военных

По данным министерства обороны Азербайджана, в результате вооруженного столкновения с силами Армении на государственной границе погибли трое азербайджанских военных, пишет РБК .

При отражении атаки погибли чавуш (сержант – V) и старший солдат сверхсрочной действительной военной службы. Позже в больнице скончался еще один солдат.

12 июля в Товузском районе произошло вооруженное столкновение военнослужащих двух стран. Азербайджанская сторона обвинили Армению в нарушении режима прекращения огня и обстреле позиций азербайджанских военных из артиллерии. Армения в свою очередь заявила, что группа азербайджанских солдат на грузовике пыталась незаконно пересечь границу, после предупреждения бросили автомобиль и скрылись, но через час обстреляли и «повторили попытку захватить» опорный пункт. Чтобы предотвратит атаку, вооруженные силы Армении открыли ответный огонь.

При этом армянская сторона заявляла, что потерь нет, а Азербайджан говорил о потерях с обеих сторон, но точное число жертв не сообщалось.

Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными на протяжении последних 30 лет из-за Нагорного Карабаха, который фактически расположен на территории Азербайджана, но контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Регион откололся от Азербайджана в 1991 году, на его территории проживают преимущественно армяне. На границе двух стран происходят вооруженные конфликты.