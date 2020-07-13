В Аягозском детском центре оказания специальных соцуслуг коронавирус выявлен у 35 воспитанников

В Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила директор учреждения Шолпан Мукашева, которая приступила к своим обязанностям руководителя 2 июля.

«В Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг 28 июня было выявлено 2 факта заболевания коронавирусной инфекцией у воспитанников учреждения, находящихся на карантине после поездок за пределы учреждения. Один побывал на каникулах у родителей, другой прибыл из центра психического здоровья Усть-Каменогорск. После подтверждения положительных результатов дети направлены в районную больницу и пролечены. Сейчас находятся в отдельном изолированном помещении Центра», - написала Мукашева в Instagram.

Она проинформировала, что после того, как были получены первые положительные результаты тестов, со 2 июля усилен карантин в учреждении, а все воспитанники и сотрудники протестированы методом ПЦР.

«По итогам обследования на сегодняшний день у 35 воспитанников и 22 сотрудников выявлена положительная реакция. Совместно с сотрудниками комитета контроля качества в сфере товаров и услуг проводится эпидемиологическое расследование. Предположительно, занос инфекции приходится на докарантинный период», - отметила глава центра.

По ее словам, «симптомов заболевания COVID-19 ни у кого не выявлено», но все дети находятся под круглосуточным наблюдением медиков. На данный момент у всех детей состояние удовлетворительное, добавила Мукашева, а специалисты проводят занятия в обычном режиме в разделенных группах.

«Я сама как педиатр несколько раз в сутки провожу обход, слежу за их условиями пребывания и качеством питания, с соблюдением инфекционного контроля. Наши воспитанники чувствуют себя хорошо, состоянию детей ничего не угрожает, у всех идет бессимптомное течение заболевания. Проведено зонирование, составлен график прогулок, прием пищи в изоляционном помещении, дезинфецирующих средств в достаточном количестве. Межведомственные организации оказывают содействие», - заключила она.