Порядка 4,1 тыс. аппаратов ИВЛ потребуется Казахстану для больных коронавирусом – Цой

Для спасения больных коронавирусом Казахстану потребуется 4092 аппарата искусственной вентиляции легких, но пока в наличии есть только 966. Оставшиеся будут закуплены у местных производителей. Кроме того, больницы планируется оснастить кислородом, а для решения проблем с лекарством еще два самолета направят в Индию и один в Россию, сообщил во вторник в ходе заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«На сегодня в инфекционных, провизорных стационарах имеется в наличии 966 стационарных аппаратов ИВЛ, при имеющихся 1553 реанимационных коек. Вместе с тем, с учетом прогноза Национального центра общественного здравоохранения по развитию заболеваемости COVID, в целом по республике потребуется наличие порядка 6365 реанимационных коек, для оснащений которых дополнительно необходимо будет закупить 4092 стационарных аппарата ИВЛ, что обеспечит готовность объектов здравоохранения с запасом даже к худшему сценарию», - сказал Цой.

По его словам, 460 единиц на сумму 5,5 млрд тенге планируется закупить за счет перераспределения средств займа Всемирного банка, 409 единиц на сумму 4,9 млрд тенге – в рамках средств и резервов местных бюджетов акиматов регионов, что составит не менее 10% от дополнительной потребности. И еще более 3 тыс. единиц на сумму 38,7 млрд тенге из резерва правительства предлагается купить у отечественных производителей, с учетом локализации и запуска отечественного производства.

«По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, уже с августа будет налажено промышленное производство аппаратов ИВЛ. И первая партия в количестве 595 единиц поступят в организации здравоохранения», - сказал министр.

Кроме того, с учетом прогноза, 8487 коек или не менее 20% от общего количества разворачиваемого коечного фонда «должны быть обеспечены оксигенотерапией».

«Во всех регионах имеются местные производители и поставщики кислорода, кислородного концентрата. В этой связи прошу акимов регионов взять на личной контроль и обеспечить имеющиеся и вновь разворачиваемые койки медкислородом», - попросил Цой.

Он также напомнил, что для насыщения розничных аптек лекарствами организованы два авиарейса из России и один из Индии для транспортировки лекарств.

«С учетом отечественного производства на сегодня доставлено 3,5 млн упаковок лекарственных средств на общую сумму более 2 млрд тенге. В регион направлен месячный запас жаропонижающих, антибактериальных препаратов. Препараты также были равномерно распределены и направлены в регионы. 15-17 июля планируется организация дополнительно двух рейсов из Индии и одного из России», - проинформировал глава Минздрава, заверив, что запас лекарственных средств будет поддерживаться за счет организации еженедельных поставок, а также за счет того, что отечественные производители наращивают производственные мощности.

«Министерством здравоохранения разработан проект национального плана по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии, предусматривающий закрепление мероприятий на центральном и местных уровнях. Завершается процедура согласования данного проекта», - в целом проинформировал Цой.