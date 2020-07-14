Скончался заместитель министра обороны Казахстана

«Сегодня, 14 июля 2020 года, ушел из жизни заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович», - говорится в публикации на сайте Минобороны.

При этом причина смерти в пресс-релизе не сообщается. Однако позже в ведомстве сообщили корреспонденту Vласти, что Курманбаев умер от коронавирусной инфекции.

Бакыту Курманбаеву было 49 лет. Он выпускник Казахского государственного университетп им. Аль-Фараби, Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации, окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Профессиональный путь начал с должности командира взвода пусковых установок, зенитной ракетной батареи, в разные годы занимал руководящие должности в министерстве обороны руководил отделом военной безопасности и обороны Совбеза Республики Казахстан. Должность заместителя министра обороны республики занимал с апреля 2019 года. Курировал вопросы материально-технического обеспечения, взаимодействия с оборонно-промышленным комплексом, вооружения и военной техники, а также тылового и медицинского обеспечения. Награжден орденами «Айбын» II степени, «Данқ» II степени.

По данным Минобороны, он также «внес значительный вклад в ликвидацию последствий в г.Арыси, с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения инфекции».

У Бакыта Курманбаева остались супруга и двое детей.

«Военнослужащие и руководящий состав министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Курманбаева Бакыта Жанузаковича, выражают глубокие соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении.

В новость в 14:44 внесены изменения: уточнена информация о причине смерти.