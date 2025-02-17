Британский премьер заявил о готовности разместить войска в Украине для поддержания мира

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Telegraph заявил, что в случае необходимости страна разместит войска в Украине для обеспечения мирного соглашения.

«Обеспечение прочного мира на Украине, который защитит ее суверенитет в долгосрочной перспективе, имеет решающее значение, если мы хотим удержать Путина от дальнейшей агрессии в будущем», - написал Стармер.

Он считает, что для того, чтобы этого достичь, Европа и США должны продолжать тесно сотрудничать. В то же время европейские страны должны увеличить расходы на оборону и взять на себя большую роль в НАТО. Также Стармер отметил, что нужно продолжать поставлять в Украину оружие: пока «бои продолжаются, мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию перед любыми переговорами» .

«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских военных, на которые Великобритания уже выделила 3 ​​млрд фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив наши собственные войска, если это необходимо», - заявил британский премьер.

При этом он подчеркнул, что осознает всю серьезность этого шага, «но любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность континента».

Вместе с тем Стармер считает, что поддержка США Украине «остается критически важной», а американские гарантии безопасности «необходимы для прочного мира, потому что только США могут удержать Путина от повторного нападения». В связи с этим британский премьер намерен встретиться с Дональдом Трампом «в ближайшие дни» и «работать с ним и всеми партнерами по G7, чтобы помочь заключить прочную сделку». Он считает, что нужно не допустить «еще одну ситуацию, подобную Афганистану, где США напрямую вели переговоры с “Талибаном” и исключили афганское правительство», поэтому Украина обязательно должна быть за столом переговоров.

«Мы также должны проявить большую силу в применении экономического давления. Экономика Путина испытывает напряжение – он обеспокоен своими энергетическими доходами и своим финансовым сектором. Работая сообща, США, Европа и все наши союзники по G7 должны стремиться пойти дальше в вопросах ограничения цен на нефть, теневого флота, санкций против нефтяных гигантов и преследования тех банков, которые позволяют уклоняться от санкций», - отметил британский премьер.

Как отмечает издание, заявление британского премьера опубликовано накануне встречи с европейскими лидерами в Париже в понедельник. Экстренное заседание было созвано президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как выяснилось, что европейские лидеры не были приглашены на ранние переговоры по Украине между США и Россией, а высокопоставленные члены администрации Дональда Трампа дали понять, что поддержка США в сфере безопасности Европы будет сокращена.

Министры иностранных дел России и США встретятся в понедельник в Саудовской Аравии, чтобы начать переговоры по мирному соглашению. Украину на эти переговоры не пригласили.