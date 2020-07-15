Инициатива о флешмобе врачей в день траура исходила от ассоциации медработников – Минздрав

Инициатива о проведении акции врачей в день траура по жертвам пандемии коронавируса 13 июля исходила от ассоциации медицинских работников, заявила в среду вице-министр здравоохранения республики Людмила Бюрабекова.

«Министерство здравоохранения не инициировало такой флешмоб. Выразить свою скорбь в честь памяти жертв пандемии, я думаю, что это гражданский долг каждого из нас. Инициатива по выходу врачей исходила от ассоциации медицинских работников. Наша задача была как министерства здравоохранения - обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Мы напомнили о том, какая социальная дистанция должна быть между людьми, чтобы обязательно соблюдался режим ношения масок», - сказала Бюрабекова на брифинге.

По ее словам, никого за это наказывать не будут.

«Это личная инициатива граждан, кто выразил свою скорбь и почтил память погибших. Мне кажется, что здесь вопрос о наказании не должен стоять», - сказала Бюрабекова.