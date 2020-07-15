Гражданскую активистку Санавар Закирову приговорили к году лишения свободы

В среду, 15 июля, Медеуский районный суд №2 Алматы приговорил гражданскую активистку Санавар Закирову к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Ее признали виновной в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений. Процесс рассматривала судья Залина Махаразде, также рассматривавшая дела Альнура Ильяшева и Асии Тулесовой.

«Суд приговорил Закирову Санавар Ахметовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 107 УК РК, и назначить ей по данной статье 1 год лишения свободы. Отбывание наказания Закировой Санавар Ахметовны назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», - зачитала приговор суда судья Залина Махарадзе.

Как сообщила Закирова Vласти по телефону, инцидент, ставший причиной суда, произошел в начале марта.

«Это было 8 марта. Я хотела исполнить решение суда Жетысуского района, где я должна членам партии «Нур Отан» деньги. Когда я туда поехала, вышла дочка (члена партии «Нур Отан» - V), напала на меня, избила. Я вызвала «102», они приехали, зарегистрировали… Однако туда, видимо, вмешалась партия «Нур Отан», и взяли меня из потерпевшей сделали ответчиком. Я ей ни одного удара не сделала. Она каким-то образом достала фальшивые справки из 12-й горбольницы, и на основании этих фальшивых документов суд меня сегодня приговорил к одному году лишения свободы», - пояснила Закирова в разговоре с Vластью.

Ранее по иску матери потерпевшей, члена партии «Нур Отан» Шакировой Т.М., и трех других членов партии Жетысуский районный суд взыскал с Закировой, а также активистов Альнура Ильяшева и Марата Турымбетова совокупно 6 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Активисты заявляли, что партия власти препятствовала созданию их политической партии, которую планировалось назвать «Наше право». В мае Закирова и Турымбетов подавали в суд на управление общественного развития города, прокуратуру Бостандыкского района, управление полиции этого же района, департамент полиции города и алматинский филиалу партии «Нур Отан». В «Нур Отане» посчитали, что такое заявление порочит честь, достоинство и репутацию партии власти, и подали встречный иск, по итогам его рассмотрения суд принял сторону «Нур Отана».