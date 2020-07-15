Сауле Кисикова покинула пост главы управления общественного здравоохранения столицы

Сауле Кисикова покинула пост руководителя управления общественного здравоохранения столицы, который занимала с августа 2019 года, сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Как сообщили в ведомстве, исполняет обязанности главы управления Алия Рустемова – заместитель руководителя. Сауле Кисикова же заняла должность руководителя медицинского центра управления делами президента республики.

Алие Рустемовой 50 лет. Она окончила Алматинский государственный мединститут, Казахский научно-исследовательский институт, Медицинский университет в Кыргызстане. Доктор медицинских наук. В разные годы работала врачом-терапевтом в нескольких больницах Алматы и области, замглавного врача Талгарского центра первичной медико-санитарной помощи, заместителем главного врача поликлиники города Талгар, главным специалистом управления здравоохранения акима Алматинской области, возглавляла отдел Алматинского областного управления комитета по контролю за качеством медицинских услуг Минздрава, отдела Алматинского областного управления комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг, департамента комитета оплаты медицинских услуг по Кызылординской области, была замначальника управления здравоохранения Алматы, директором департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по г.Алматы, завотделом инновационного развития и трансферта технологий НИИ травматологии и ортопедии Астаны, руководила департаментом комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельсноти по Северо-Казахстанской области, была замруководителя департамента охраны общественного здоровья по СКО комитета охраны общественного здоровья, замруководителя департамента комитета труда, социально защиты и миграции столицы.