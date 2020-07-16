Хакеры взломали аккаунты знаменитостей в Twitter и предлагали перевести им биткоины

Аккаунты многих известных людей в Twitter в среду вечером подверглись масштабному взлому, сообщает Русская служба ВВС . Среди них – Билл Гейтс, Джефф Безос, Барак Обама, Джо Байден.

Неизвестные хакеры разместили в аккаунтах однотипные сообщения с предложением заработать биткоинов.

«Все биткоины, отправленные на адрес ниже, вернутся в двойном размере. Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Делаю это только в течение 30 минут», - гласило «сообщение» бизнесмена Илона Маска, которое было закреплено и провисело в самом верху ленты несколько минут, после чего было удалено.

Аналогичные сообщения появились в аккаунтах миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и многих других известных людей, а также крупных компаний, среди которых Apple и Uber.

В Twitter заявили, что расследуют взлом. Пока неизвестно, каким образом хакеры получили доступ к аккаунтам.

Между тем РИА Новости сообщает, что взломавшим аккаунты хакерам перевели $112 тыс. По данным агентство, на биткоин-адресе, который неизвестные опубликовали в Twitter в аккаунтах ряда знаменитых людей, было совершено более 300 транзакций, в том числе получено 12,3 биткоина, отправлено 5,8 биткоина.

«Стоимость одного биткоина составляет около 9,2 тысячи долларов США, таким образом, всего было переведено средств примерно на 112 тысяч долларов», - приводит расчеты РИА Новости.