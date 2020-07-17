В Кыргызстане объединили статистику по коронавирусу и пневмонии. Минздрав страны признал, что пневмония является проявлением COVID-19.

Как сообщает издание Kloop.kg, ранее врачи не раз сообщали, что пневмония – это тяжелое течение COVID-19. Теперь, после того, как их объединили, у коронавируса формулировка COVID-19 U07.1, а у коронавирусной пневмонии – U07.2.

Всего за период пандемии зафиксировано 23 783 случаев заражения, а умерли 785 человек, из них только за последние сутки – 83.

По данным «Службы новостей Центральной Азии», Минздрав Кыргызстана издал приказ, согласно которому случаи внебольничной пневмонии теперь считаются проявлением COVID-19. Как сообщила вице-премьер-министр страны Аида Исмаилова на брифинге 16 июля, недавно Минздрав утвердил третью версию национального клинического руководства по COVID-19, который «состоит из алгоритма ведения больных коронавирусной инфекцией и ее осложнений, в том числе внебольничной пневмонией, – для оказания стационарной и амбулаторной помощи».

«Согласно международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения, COVID-19 относится к коду U07.1, который подтверждается лабораторно, и к коду U07.2, который не подтверждается лабораторно, но проявляется клинически и, возможно, рентгенологически. Минздрав издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду. U.07.2. Таким образом, статистические случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением COVID-19», - пояснила она.