Пределы отклонения курса покупки от продажи иностранной валюты продлены до конца года – Нацбанк

Национальный банк Казахстана продлил срок действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты до конца года, сообщает пресс-служба регулятора в пятницу.

«Национальный банк Казахстана сообщает о продлении срока действия установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты до 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Данная мера направлена на предотвращение спекулятивных операций в обменных пунктах, защиту прав потребителей и обеспечение финансовой стабильности в условиях волатильности на мировых финансовых рынках.

Таким образом, размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге для доллара США составляет 6 тенге, а для евро – 7 тенге. При этом установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.

Напомним, пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты Нацбанк установил на время действия в стране режима ЧП. В начале мая срок действия данной меры продлили до 1 июля.