В хищении средств фонда социального медстрахования подозревают бывшее руководство

Антикоррупционной службой ведется досудебное расследование в отношении бывшего руководства фонда социального медицинского страхования по факту хищения средств, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

«Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту хищения средств НАО «Фонд социального медицинского страхования» путем завышения стоимости закупаемых услуг», - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

13 июля в Антикоррупционной службе уже сообщали, что начато досудебное расследование по фактам хищений средств НАО «Фонд социального медицинского страхования» путем завышения стоимости закупаемых услуг. Но тогда не уточнялось, в отношении кого ведется расследование.

Напомним, что после критики президента 10 июля предправления Фонда обязательного медицинского страхования Айбатыр Жумагулов подал в отставку, она принята.