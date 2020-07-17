​Казахстан надеется одним из первых закупить российскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поблагодарил Россию за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусом
Казахстан рассчитывает среди первых стран приобрести российскую вакцину от коронавируса, когда начнется ее промышленное производство. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Минске, сообщает агентство Тасс.
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