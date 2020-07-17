​Казахстан надеется одним из первых закупить российскую вакцину от коронавируса

Казахстан рассчитывает среди первых стран приобрести российскую вакцину от коронавируса, когда начнется ее промышленное производство. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Минске, сообщает агентство Тасс.

Мамин отметил, что в Казахстане следят за успехами в испытании российской вакцины от коронавируса: «Мы рассчитываем <…>, когда начнется промышленный выпуск вакцины [в России], чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран, имел возможность применить среди населения. Это очень важно».

Кроме того, премьер Казахстана поблагодарил Россию за лекарства, средства защиты и помощь российских специалистов, недавно прибывших в Казахстан. «Самое главное, мы получили компетенции российских врачей, которые приехали, работали и работают в разных регионах Казахстана», - подчеркнул Мамин.

Встреча глав правительств двух стран прошла на полях заседания Евразийского межправительственного совета.