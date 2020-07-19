На его содержание власти города выделили 5 млрд тенге
В Алматы создан резервный фонд медикаментов для коронавирусных стационаров
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АКИМАТА АЛМАТЫ

В Алматы организовали резервный фонд для бесперебойных поставок медикаментов в алматинские коронавирусные стационары. На его содержание выделено 5 млрд тенге, сообщает пресс-служба акимата города.


Из запасов резервного фонда в инфекционные и провизорные стационары с 13 июля было поставлено больше 70 тыс. упаковок необходимых препаратов, таких как дексаметазон, цефтриаксон, азитромицин, эноксапарин, офлофлоксацин, меропенем, клексан и парацетамол.

В целом в городские стационары с 1 июля от акимата и ТОО «СК-Фармация» поступило более миллиона упаковок лекарственных средств. Из них 437 тысяч антибиотиков, болеее 77 тысяч антикогулянтов, 160 тысяч гормональных и 77 тысяч жаропонижающих препаратов. Сейчас власти города подписывает с единым оператором дополнительные соглашения для формирования запасов до конца августа этого года.

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