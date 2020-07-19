Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля

В это воскресенье рэпер Канье Уэст проведет первое мероприятие в рамках своей президентской кампании в штате Южная Каролина, сообщает издание Politico , в распоряжении которого оказался подтверждающий намерения рэпера документ.

Как пишет агентство Тасс, мероприятие состоится в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон с участием предварительно зарегистрированных гостей. Все участники должны будут иметь защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Издание Politico напомнило, что в субботу Уэст в своем Twitter-аккаунте опубликовал запись с призывом поставить подпись для включения его имени в бюллетени на выборах: «Всем привет, пожалуйста, подпишите [, чтобы] меня внесли в бюллетень в Южной Каролине в какой-нибудь из этих (перечисленных в прикрепленном изображении - прим. ТАСС) локаций. Вы также можете подписать на сайте».

О намерении рэпера баллотироваться в президенты США стало известно 4 июля, когда он зарегистрировался в качестве кандидата в избирательной комиссии штата Оклахома. Уэста сразу же поддержал глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Тем не менее, многие эксперты сомневаются в политическом успехе рэпера, поскольку он поздно вступил в президентскую гонку: в ряде штатов истек срок, когда независимый кандидат мог собрать необходимое для участия в выборах число подписей избирателей. 15 июля избирком штата Оклахома обнародовал данные, свидетельствующие о том, что Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев - действующий глава государства Дональд Трамп.