​Минсельхоз объяснил необходимость закупки 20 легковых авто износом имеющейся техники

В министерстве сельского хозяйства объяснили необходимость закупки 20 легковых авто за 79 млн. тенге для комитета госинспекции в агропромышленном комплексе износом имеющейся техники. В ведомстве настаивают, что объявленный лот госзакупок не противоречит распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева не тратить бюджетные средства на покупку дорогих автомобилей и мебели.

В полученном Vластью документе, который разъясняет оправданность покупки новых автомобилей для комитета госинспекции, говорится, что госинспекторы по служебной необходимости обязаны совершать длительные поездки в сельскую местность. Там зачастую нет возможности воспользоваться общественным транспортом. Поэтому территориальные инспекции нуждаются в служебном автотранспорте повышенной проходимости.

«Для Комитета госинспекции в АПК министерством сельского хозяйства предусмотрен лимит в 297 единиц автотранспорта, которые, в основном, эксплуатируются в региональных терринспекциях. Большая часть автопарка произведена в 2010 - 2011 годах. Техника не просто устарела – часть ее имеет 100% физический износ, который объясняется длительной эксплуатацией на бездорожье. На сегодняшний день потребность в автомобилях достигла 51 единицы. Работа по списанию непригодной к эксплуатации техники продолжается», - подчеркнули в минсельхозе.

В ведомстве также пояснили, что для комитета госинспекции в АПК планируется приобрести автомашины повышенной проходимости отечественного производства, в базовой комплектации, с механической трансмиссией и объёмом двигателя в 1700 см3. Стоимость за единицу – 3,9 млн тенге. Пресс-служба минсельхоза заверяет, что эти характеристики не противоречат и полностью соответствует распоряжению президента Республики Казахстан № 108 «О мерах по сокращению расходов в центральных, местных государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора». Документ запрещает закуп легковых автомобилей выше базовой комплектации с объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров, а также происходящих не из государств-членов Евразийского экономического союза.