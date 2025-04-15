По делу о хищении субсидий в Алматинской области задержан бывший сотрудник министерства сельского хозяйства

В деле, расследуемом департаментом АФМ по Алматинской области в отношении экс-депутата маслихата Бекета Абишева и других подозреваемых в хищении бюджетных средств и их дальнейшем отмывании, выявлены новые факты, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Расследованием установлена причастность бывшего директора одного из департаментов министерства сельского хозяйства Аимбетова Б. С., который в период 2018–2022 гг. принимал активное участие в мошенничестве при получении субсидий в Жамбылской и Туркестанской областях», - говорится в сообщении АФМ.

По версии следствия, Абишев и Аимбетов, используя электронные цифровые подписи 29 крестьянских хозяйств и документы о фиктивной поставке саженцев элитного сорта малины, получили субсидии на общую сумму более 1,5 млрд тенге.

Следственным судом в отношении Аимбетова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В марте сообщалось, что экс-депутат маслихата Карасайского района Алматинской области Бекет Абишев подозревается в том, что предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта на сумму 947 млн тенге и получил незаконно 474 млн тенге субсидий. При этом ранее в АФМ сообщали, что бывший депутат заключил фиктивные договоры с 21 ИП. Также Абишев проводил операции с ценными бумагами от имени своей супруги и получил таким образом дополнительную прибыль на сумму 89 млн тенге. В агентстве по финмониторингу сообщали, что на преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander, а 170 млн тенге проиграл в казино в городе Конаеве. С санкции суда Абишев был арестован, как и его имущество, оставшиеся 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге.