​Нацбанк снизил базовую ставку до 9%

«Национальный Банк Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до уровня 9,00% годовых с сужением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,5%», - говорится в сообщении.

Снижение базовой ставки обусловлено ослаблением проинфляционных рисков и более сильным сокращением экономической активности в первом полугодии 2020 года, чем ожидалось в рамках прогнозного раунда в мае-июне. В Нацбанке отметили, что принятые меры по ужесточению карантина также окажут дополнительное дезинфляционное воздействие.

Расширил потенциал для снижения ставки и факт снижения риска роста долларизации. «В результате оперативных мер по защите тенговых активов по итогам 6 месяцев т.г. долларизация депозитов снизилась с 43,1% до 40,0% по предварительным данным, что также благоприятствует возможности по снижению базовой ставки», - считают в Нацбанке.

Кроме того, сужение коридора продиктовано стабилизацией ситуации на финансовых рынках и постепенной адаптацией экономики к новым условиям.

«Это решение позволит приблизить ставки денежного рынка к базовой ставке, обеспечит снижение волатильности ставок денежного рынка и будет способствовать формированию у участников рынка более устойчивых ожиданий», - подчеркивает регулятор. В целом, новый уровень базовой ставки позволит «в определенной степени компенсировать возросшие кредитные риски, снизив стоимость кредитов».

Очередное решение Нацбанка по базовой ставке объявят 7 сентября 2020 года.