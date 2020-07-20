Бывший советник президента по цифровизации Багдат Мусин назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. На него возложено временное исполнение обязанностей министра, сообщила пресс-служба правительства.

Ранее в понедельник прежний министр Аскар Жумагалиев был отправлен в отставку. Одновременно президент освободил Мусина от должности своего советника по цифровизации и инновационным технологиям в связи с переходом на другую работу.

37-летний Багдат Мусин – выпускник университета имени Демиреля по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники», а также Казахского института правоведения и международных отношений по специальности правовед.

В разные годы занимал должности председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры, председатель правления АО «Казпочта», председателя правления акционерного общества «Национальные информационные технологии». Также возглавлял комитет по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН министерства транспорта и коммуникаций. С марта 2020 года был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям.